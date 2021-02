Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldungen

Vogelsbergkreis (ots)

Unfall mit Sachschaden

Lauterbach - Am Dienstag (09.02.), gegen 12:15 Uhr, befuhr eine 51-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem Fiat Punto die Zufahrtsstraße zu einem Schnellrestaurant und wollte nach links auf die Umgehungsstraße in Richtung Angersbach einbiegen. Dabei übersah sie einen 74-jährigen Pkw-Fahrer, welcher mit seinem VW Tiguan die Umgehungsstraße in Richtung Konrad-Adenauer-Platz befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Bei dem Unfall blieben beide Fahrzeugführer unverletzt. Es entstand Sachschaden von rund 3.500 Euro.

Berührung mit Außenspiegeln

Herbstein - Am Mittwoch (10.02.), gegen 17:00 Uhr, befuhr ein 69-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Ford Transit die Bundesstraße von Lauterbach herkommend in Richtung Herbstein. Zur gleichen Zeit befuhr ein 63-jähriger Pkw-Fahrer, ebenfalls mit einem Ford Transit die Bundesstraße in Richtung Lauterbach. Als sich die Beiden Fahrzeuge auf gleicher Höhe befanden, kam es zu einer Berührung der beiden linken Außenspiegel. Dabei wurden beide Außenspiegel zerstört. Bei dem Unfall blieben beide Fahrzeugführer unverletzt.Es entstand Sachschaden von rund 1.200 Euro.

