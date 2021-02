Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldungen

Vogelsbergkreis (ots)

Laternenmast beschädigt

Atzenhain - Zwischen Montag (01.02.) und Donnerstag (04.02.) wurde ein Laternenmast in der "Siemensstr." in Höhe der Hausnummer 16 in Atzenhain beschädigt. Vermutlich hat ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug versucht, dort parallel zur Fahrbahn einzuparken und stieß hierbei gegen einen Laternenmast. Anschließend entfernte sich der bisher unbekannte Fahrzeugführer von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro zu kümmern.

Wer den Unfall gesehen hat, oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

Hinweistafel beschädigt

Alsfeld - Zwischen Mittwoch (10.02.) und Donnerstag (11.02.) wurde eine Hinweistafel eines Fastfood-Restaurants in der Straße "Pfefferhöhe 8." in Alsfeld beschädigt. Aufgrund der Höhe der Beschädigung, handelt es sich bei dem Verursacher vermutlich um ein größeres Fahrzeug als einen PKW. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro zu kümmern.

Wer den Unfall gesehen hat, oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

