Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Auffahrunfall mit Personenschaden

Fahrer und Beifahrer im Glück

Bad Hersfeld (ots)

Am Freitag, 12.02.2021 gg. 19.30 Uhr, kam es auf der BAB 5 in Fahrtrichtung Frankfurt, zwischen den Anschlussstellen Alsfeld-West und Homberg/Ohm, zu einem Auffahrunfall zwischen einem Pkw und einem polnischen Klein-Transporter. Ein 28-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Rhein-Neckar-Kreis befuhr mit hoher Geschwindigkeit den linken Fahrstreifen, als ein polnischer Fahrer eines Klein-Lkw zum Überholen auf diesen wechselte. Der Pkw-Fahrer konnte ein Auffahren auf den Lkw, trotz Ausweichmanöver, nicht mehr vermeiden. Der Pkw kam anschließend auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen und konnte aufgrund der starken Beschädigungen auch nicht vom diesem entfernt werden. Der 38 jährige polnische Fahrer konnte seinen Klein-Lkw noch auf den dortigen Standstreifen lenken. Trotz der hohen Geschwindigkeit wurde der Fahrer des Pkw und dessen Beifahrer nur leicht verletzt und nach der Erstversorgung durch einen Notarzt an der Unfallstelle von zwei Rettungswagen in die Uni-Klinik Gießen zur weiteren ärztlichen Untersuchung verbracht. Die Schuldfrage muss noch durch weitere polizeiliche Ermittlungsarbeit geklärt werden.

Der linke Fahrstreifen war durch den verunfallten Pkw für ca. 1,5 Std blockiert. Der Verkehr lief auf dem rechten Fahrstreifen und teilweise über Standstreifen an der Unfallstelle vorbei. Es kam zu keinen größeren Verkehrsbehinderungen. Eine Rundfunkwarnmeldung wurde veranlasst.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 15.000,- Euro geschätzt.

