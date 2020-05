POL-WE: Einbrecher erbeuten Werkzeug + Scheibe eingeschlagen, Wohnung durchsucht + Einbruch in Vereinsheim + Diebe stehlen mehrere Räder + Einbrecher scheitern

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

>Kirch-Göns: Einbruch in Vereinsheim

Einbrecher waren am frühen Samstagmorgen in Kirch-Göns zu Gange. Etwa zwischen 0 und 1 Uhr beschädigten sie die Videoüberwachungsanlage und öffneten gewaltsam ein Fenster des in der Bahnhofstraße gelegenen Vereinsheimes. In den Räumlichkeiten warfen sie dann mehrere Leergut-Kisten um und flüchteten schließlich. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen entwendeten sie eine Überwachungskamera.

Hinweise in diesem Zusammenhang erbittet die Polizei in Butzbach, 06033/7043-0.

>Bad Vilbel: Einbrecher scheitern

Nachdem Unbekannte zwischen Donnerstag, 18.15 Uhr und Freitag, 05.30 Uhr versucht hatten, eine Eingangstür der Drogeriefiliale in der Frankfurter Straße (Douglas) aufzubrechen, bittet die Friedberger Kriminalpolizei nun um Hinweise.

Die Straftäter hatten sich am Schließmechanismus zu schaffen gemacht und diesen dabei nicht unerheblich beschädigt. Ihnen gelang es jedoch nicht, in die Räumlichkeiten einzudringen, woraufhin sie augenscheinlich von ihrem Vorhaben abließen und flüchteten.

Mögliche Zeugen, denen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe aufgefallen sind, werden gebeten, sich bei den Ermittlern zu melden, Tel: 06031/601-0.

>Butzbach: Einbrecher erbeuten Werkzeug

Einbrecher entwendeten im Zeitraum von Donnerstag, 16. April bis Donnerstag, 30. April verschiedene Werkzeuge aus einer Garage auf dem Gelände des ehemaligen Betonwerks, nachdem sie zuvor zwei Türen aufgehebelt hatten. Sie verursachten mehrere Hundert Euro Schaden. Unter anderem ließen sie ein Schweißgerät mitgehen.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Butzbach (06033/7043-0) zu melden.

>Ober-Wöllstadt: Scheibe eingeschlagen, Wohnung durchsucht

Unbekannte schlugen am vergangenen Donnerstagmorgen (30. April) um kurz nach 05 Uhr ein Fenster eines Mehrfamilienhauses in der Homburger Straße ein und durchsuchten dann Teile einer Kellerwohnung. Ob etwas entwendet wurde bedarf der weiteren Ermittlungen.

Hinweise in diesem Zusammenhang erbittet die Kripo in Friedberg, 06031/601-0.

>Bad Nauheim: Diebe stehlen mehrere Räder

Gleich zwei Bikes entwendeten Fahrraddiebe aus einem Schuppen in der Lessingstraße in Bad Nauheim. Zwischen Sonntag, 22 Uhr und Montag, 7 Uhr brachen sie dazu den Unterstand auf und nahmen ein türkisfarbenes E-Bike von Conway, sowie ein graues BMX mit türkisen Griffen und Vorderfelge. Die Räder haben einen Wert von mehreren Tausend Euro.

Hinweise in Bezug auf mögliche Täter oder hinsichtlich des Verbleibs der beiden Drahtesel nimmt die Polizei Friedberg unter 06031/601-0 entgegen.

