POL-UL: (UL) Ulm - Radfahrerin prallt gegen Auto

Am Montag verlor eine 25-Jährige die Kontrolle in Ulm über ihr Zweirad.

Ulm (ots)

Gegen 15.45 Uhr fuhr die 25-Jährige mit ihrem Rad in der Beyerstraße Richtung Haßlerstraße. Während der Fahrt flog der Frau wohl ein Insekt ins Gesicht. Dadurch verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrrad. Sie kam nach links ab und streifte dort an zwei geparkten Autos entlang. Danach stürzte sie von ihrem Rad. und verletzte sich. Der Rettungsdienst bracht sie in ein Krankenhaus. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 4.000 Euro.

