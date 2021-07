Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch in Tagespflegeeinrichtung

Kaiserslautern (ots)

Einbrecher haben am Wochenende eine Tagespflegeeinrichtung im Pfeifertälchen heimgesucht. Die Diebe verschafften sich auf noch unbekannte Weise Zugang in die Räumlichkeiten. Dort machten sie sich an den Schränken zu schaffen. Sie brachen die Schränke auf und nahmen die Kaffeekasse, sowie eine Geldkassette und einen Laptop mit. Sie erbeuteten Bargeld im hohen zweistelligen Bereich. Der Gesamtschaden liegt bei circa 1.600 Euro. Die Polizei sicherte Spuren und ermittelt wegen des Einbruchs. Zeugen, die Hinweise geben können oder zwischen Freitag, 9. Juli, 18:30 Uhr und Montag, 12. Juli 5:40 Uhr Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

