Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verlorene Kreditkarte gefunden

Hannover - Kaiserslautern (ots)

Von Hannover nach Kaiserslautern - wie kam die Kreditkarte in die Westpfalz? Am Dienstag gab ein 31-Jähriger eine Kreditkarte bei der Polizei in der Gaustraße ab. Er hatte sie im Stadtgebiet gefunden. Die Beamten ermittelten den Eigentümer im nordrheinwestfälischen Kreis Wesel. Wie sich herausstellte, hatte er seinen Geldbeutel vor rund einem Monat in Hannover verloren. Den Verlust zeigte er bei der örtlichen Polizei an. Die Kreditkarte ließ er sperren. Wie nun die Karte in die Pfalz gelangte, ist nicht geklärt. Vermutlich fand sie jemand in Hannover, nahm sie mit und "entsorgte" sie in Kaiserslautern. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell