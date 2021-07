Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruchversuch scheitert

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Unbekannte Täter haben versucht, in ein Geschäft in der Hauptstraße einzubrechen. Es gelang ihnen aber nicht, die Ladentür aufzuhebeln und in die Geschäftsräume einzudringen. Gestohlen wurde nichts.

Zurück blieben die entsprechenden Spuren an der Tür. Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt. Auch die genaue Tatzeit ist unklar.

Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2620 mit der Kripo Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |cri

