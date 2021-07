Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fahrerflucht: Wer hat den Zettel geschrieben?

Mehlingen (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Die Polizei sucht den Schreiber eines Zettels. Das Papier klemmte am Dienstag unterm Scheibenwischer eines Mercedes. Der Mitteiler notierte den Hinweis zum Verursacher eines Unfalls am Samstag (10. Juli 2021) auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Ludwigstraße. In Zusammenhang mit dem Unfall ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Fahrerflucht. Der Unfallverursacher hatte beim Ein- oder Ausparken den Mercedes beschädigt. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern, fuhr der Verantwortliche weg. Die Polizei bittet nun den Schreiber des Zettels sich mit den Beamten des Altstadtreviers in Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. Zeugen, die Hinweise geben können oder den Unfall beobachtet haben, werden ebenfalls gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 bei der Polizei Kaiserslautern zu melden. |erf

