Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Polizei beendet Autofahrt eines 32-Jährigen

Kaiserslautern (ots)

Ohne im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein, hat sich in der Nacht zum Mittwoch ein 32-Jähriger hinters Steuer eines Pkw gesetzt. In der Augustastraße war seine Fahrt zu Ende. Eine Polizeistreife stoppte den Mann. Während der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass ihm in der Vergangenheit die Fahrerlaubnis entzogen wurde. Der 32-Jährige wird sich in einem Strafverfahren verantworten müssen. |erf

