POL-PPWP: Fahrradfahrer kontrolliert: Alkohol und Drogen festgestellt

Kaiserslautern (ots)

Eine Polizeistreife kontrollierte am Dienstagabend einen Fahrradfahrer in der Friedenstraße. Der Mann war alkoholisiert: 0,69 Promille lautete das Ergebnis des Atemalkoholtests. Der 41-Jährige erläuterte den Beamten, dass er bereits mehrere Dosen Bier getrunken habe. Er kündigte an, dass er nach der Kontrolle noch weitere alkoholische Getränke konsumieren werde. Damit er nicht sich oder andere gefährdet, wurde dem 41-Jährigen die Weiterfahrt mit dem Fahrrad untersagt. Die Beamten stellten den Drahtesel sicher. Am Ende handelte sich der Radler dann noch eine Strafanzeige ein: In einem Zigarettenpäckchen hatte der Mann Drogen einstecken - Amphetamin, Ecstasy und Haschisch. Das Rauschgift wurde sichergestellt. Der 41-Jährige blickt nun einem Strafverfahren wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz entgegen. |erf

