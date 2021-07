Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Hilflose Person: Aufmerksame Autofahrerin informiert Polizei

Trippstadt (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Eine Frau mit Rollkoffer fiel am späten Dienstagabend einer aufmerksamen Autofahrerin auf der Straße im Neuhofer Tal auf. Die 43-Jährige aus dem Landkreis Birkenfeld lief mit dem Trolley auf der Fahrbahn und machte einen verwirrten Eindruck. Eine Polizeistreife traf die hilflos wirkende Frau auf der Straße im Pfälzerwald an. Sie konnte den Beamten nicht erklären, warum sie dort unterwegs war. Nach Überprüfung ihrer Personalien brachten die Beamten die Frau vorsorglich in eine Klinik. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell