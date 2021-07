Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfall: Rotlicht missachtet

Kaiserslautern (ots)

Nach einem Unfall vor dem Gebäude der ehemaligen Hauptpost ist am Dienstag eine 27-Jährige ins Krankenhaus gekommen. Die Autofahrerin fuhr auf der Rudolf-Breitscheid-Straße und wollte an der Einmündung nach links in die Logenstraße abbiegen. Zeitgleich überquerte ein 57-jähriger Lastwagenfahrer mit seinem Lkw den Einmündungsbereich. Er wollte von der Logenstraße geradeaus in die Trippstadter Straße fahren. Die Fahrzeuge kollidierten. Die 27-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt. Sanitäter versorgten die Frau und brachten sie ins Krankenhaus. Der Verkehr an der Einmündung wird durch eine Ampel geregelt. Ein Zeuge beobachtete den Unfall. Er gab an, dass der 57-Jährige bei Rot fuhr. Durch den Unfall wurden beide Fahrzeuge beschädigt. Sie waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Den Unfallschaden schätzt die Polizei auf mindestens 10.000 Euro. |erf

