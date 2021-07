Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Plastikschüssel und Grill lösen Einsätze aus

Kaiserslautern (ots)

Eine vergessene Plastikschüssel hat am Montagabend für einen Einsatz von Feuerwehr und Polizei gesorgt. Nachdem gegen 21 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Kurt-Schumacher-Straße der Feuermelder auslöste, rückte die Feuerwehr aus. Weil sich an der betroffenen Wohnung niemand meldete, mussten die Einsatzkräfte die Tür öffnen. Es befand sich niemand in den Räumen - aber auf dem angeschalteten Herd stand eine Plastikschüssel, die angefangen hatte zu schmoren.

Der "Brand" wurde gelöscht, der Herd ausgeschaltet, die verschmorte Schüssel entfernt und die Wohnung belüftet. Der neue Schlüssel für die Wohnungstür wurde nach dem Ende des Einsatzes bei der Polizei hinterlegt, wo der 24-jährige Bewohner ihn später abholte. Er hatte von der ganzen Aufregung nichts mitbekommen...

Kurz vor halb 10 wurde auch aus der Posener Straße ein Brand gemeldet. Besorgte Anwohner hatten Rauch entdeckt und den Notruf gewählt. Die Feuerwehr konnte jedoch schon nach kurzer Zeit wieder abrücken, nachdem sich herausstellte, dass lediglich jemand mit einem Holzkohlegrill auf seinem Balkon grillte - was den Qualm verursacht hatte. |cri

