Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Hilflos oder müde?

Kaiserslautern (ots)

Eine offenbar hilflose Person hat ein Passant am frühen Dienstagmorgen in der Hegelstraße entdeckt und die Polizei verständigt. Wie der Zeuge gegen 04:30 Uhr telefonisch meldete, lag ein Mann mit seinem Fahrrad am Boden und war nicht ansprechbar. Er vermutete, dass er mit dem Fahrrad verunglückt sei. Als die Streife vor Ort ankam, lag der Mann immer noch, nicht ansprechbar, auf dem Boden. Kurze Zeit später wachte er auf. Verletzungen oder Hinweise auf einen Unfall waren keine ersichtlich. Der hinzugerufene Rettungsdienst konnte keine Anzeichen für ein medizinisches Problem feststellen. Nach Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass sowohl der Rettungsdienst als auch eine weitere Streife in der Nacht zu Dienstag mehrmals Kontakt mit dem Mann hatten, da er am Fahrbahnrand schlief. Er wurde von den Beamten nach Hause gebracht. |elz

