Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Unfallflucht auf Gleis-Preister-Straße

Gronau (ots)

Einen Schaden von rund 1.000 Euro an einem Wagen hat ein Unbekannter am Montag in Gronau angerichtet. Angefahren wurde das auf der Gleis-Preister-Straße geparkte blaue Audi Coupé zwischen 16.00 und 20.30 Uhr. Ohne die Schadensregulierung einzuleiten, entfernte sich der Verursacher. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an das Verkehrskommissariat unter Tel. (02562) 9260.

