Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Autofahrer unter Drogeneinfluss

Schöppingen (ots)

Angeschlagen auf den Cannabiswirkstoff THC ist am Montag ein Drogentest in Schöppingen. Polizeibeamte hatten in den Abendstunden einen 31-jährigen Autofahrer auf der L 579 angehalten. Da der Verdacht auf Drogeneinfluss bestand, führten sie den Test durch. Ein Arzt entnahm eine Blutprobe, um den Konsum von verbotenen Substanzen exakt nachweisen zu können. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

