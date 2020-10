Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 08.10.2020 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Künzelsau: Unfall verursacht - eine Person verletzt

Einen Verkehrsunfall mit circa 8.000 Euro Sachschaden verursachte eine Renault-Fahrerin am Mittwoch um 15.30 Uhr in der Robert-Bosch-Straße in Künzelsau. Die 65-Jährige war mit ihrem Wagen auf der Waldenburger Straße unterwegs, kam beim Einfahren in die Robert-Bosch-Straße auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem Citroen einer 40-Jährigen. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, die Unfallverursacherin kam mit leichten Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus.

