Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Kind gegen Auto

Stadtlohn (ots)

Vorsorglich wurde am Montag ein vierjähriges Kind vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, nachdem es mit einem Auto zusammengestoßen und dabei gestürzt war. Zugetragen hat sich das Geschehen gegen 12.10 Uhr auf der Eschstraße in Stadtlohn im verkehrsberuhigten Bereich. Das Kind war nach Zeugenaussagen auch schon vor dem Unfall zwischen einem Geschäft und der auf einer Bank sitzenden Mutter hin und her gelaufen, als es zu dem leichten Zusammenstoß mit dem Auto einer 60-jährigen Autofahrerin aus Stadtlohn kam, die auf der Eschstraße aus Richtung Stegerstraße kommend in Richtung Klosterstraße unterwegs war.

