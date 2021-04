Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Beim Einbiegen mit Radfahrerin kollidiert

Rhede (ots)

Leichte Verletzungen hat eine Radfahrerin am Montag in Rhede bei einem Verkehrsunfall erlitten. Eine 69-Jährige befuhr gegen 16.10 Uhr mit ihrem Wagen die Jahnstraße aus Richtung Rhede kommend. Als die Bocholterin nach rechts in die Büngerner Allee einbiegen wollte, stieß sie mit der 17-Jährigen zusammen: Die Radfahrerin war auf dem Radweg an der bevorrechtigten Büngerner Allee in Richtung Bocholt-Biemenhorst unterwegs gewesen. Die Rhederin wollte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro.

