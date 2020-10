Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Pkw kommt von Fahrbahn ab und brennt aus

Rinteln (ots)

(swe). Am Freitag Morgen wird der Polizei gegen 00.25 Uhr ein Verkehrsunfall in der Waldkaterallee gemeldet, bei dem das beteiligte Fahrzeug brennt. Vor Ort stellen die eingesetzten Beamten fest, dass ein 18-jähriger Verkehrsteilnehmer mit einem Pkw die Waldkaterallee von oben kommend in Richtung Innenstadt befuhr und dann im Bereich einer Rechtskurve geradeaus in das Buschwerk und gegen ein Baum im Bahnbereicih fuhr. Der Pkw fing Feuer. Die drei Insassen, darunter der 18-jährige Fahrer und seine 16- und 17-jährigen Mitfahrer, konnten sich selbst aus dem Fahrzeug befreien. Während der Fahrzeugführer im Krankenhaus behandelt werden musste, wurde einer der Mitfahrer nur leicht verletzt. Die Feuerwehr löschte das Fahrzeug. Der Schaden wird auf 14.000 Euro geschätzt. Als Grund für die Geradeausfahrt des Fahrzeugführers wird seitens der Polizei eine nicht angepasste Geschwindigkeit auf feuchter Fahrbahn angenommen. Das verunfallte Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell