Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Falsche Polizeibeamte ohne Erfolg

Hoya (ots)

(LUE) Am 22.10.2020, um die Mittagszeit, gingen beim Polizeikommissariat in Hoya vermehrt Meldungen über Anrufe von Polizeibeamten ein. Diese vermeintlichen Polizeibeamten der Polizei in Hoya spielten den Bürgern falsche Tatsachen über einen Wohnungseinbruchdiebstahl in der unmittelbaren Nähe vor. Durch die, in diesem Thema scheinbar sensibilisierten Bürger, gelang es den Tätern aber nicht an Wertgegenstände oder nähere Kontoinformationen zu gelangen. Vielmehr handelten die Angerufenen schnell und beendeten die Gespräche. Außerdem wurde das Polizeikommissariat in Hoya informiert, sodass gleich Hinweise aufgenommen und Strafverfahren gegen die unbekannte Täterschaft eingeleitet werden konnte.

Nun wird mit den Hinweisen versucht, diese Betrugsdelikte zu klären. Die Polizei aus Hoya teilt aber auch mit, dass es wichtig sei, dass die Bürger aufmerksam waren und die teilweise mit unterdrückter Nummer anrufenden ,,Beamten" als Betrüger erkannten.

Weiter Hinweise dazu nimmt das Polizeikommissariat in Hoya unter der Telefonnummer 04251-934640 entgegen.

