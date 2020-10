Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg-Verkehrssicherheitswoche mit Schwerpunkt "Fahrradfahrende"

Nienburg (ots)

(BER)In der Zeit von Montag, 26.10.2020 bis Sonntag, 01.11.2020 führt die Polizei Nienburg erneut eine Verkehrssicherheitswoche durch. Das Motto lautet: "Sicher unterwegs im Herbst; insbesondere Radfahrer". Der Schwerpunkt der Kontrollen wird die Überwachung sowie die Kontrolle des Fahrradfahrerverkehrs sein. Sowohl Fehlverhalten gegenüber Fahrradfahrender wie auch Verstöße durch diese stehen im Fokus. Eine Auswertung der Verkehrsunfallzahlen der vergangenen Jahre zeigt, dass gerade diese Gruppe Verkehrsteilnehmer überdurchschnittlich häufig an Unfällen mit verletzten Personen beteiligt waren. Allein 2019 wurden in Niedersachsen fast 1 500 Unfälle mit Fahrrad - und E-Bike-Fahrerenden registriert. 7 Menschen fanden dabei den Tod, 171 wurden schwer verletzt, die höchste Zahl der vergangenen 10 Jahre. Das Innenministerium hat reagiert und per Erlass einen Schwerpunkt bei Verkehrsüberwachungsmaßnahmen auf "Fahrradfahrende im Straßenverkehr" gelegt. Immer mehr Menschen nutzen auch im Stadtgebiet von Nienburg Fahrräder, E-Bikes und Pedelecs. Insbesondere bei den letztgenannten Nutzern spielt die gefahrene Geschwindigkeit eine wesentliche Rolle. Sowohl die Nutzer wie auch andere Verkehrsteilnehmer unterschätzen oft die Geschwindigkeiten und es kommt zu gefährlichen Situationen oder eben auch zunehmend zu Unfällen mit immer schwereren Verletzungen. Technische Mängel zum Beispiel an Beleuchtung oder Bremsen, Handy-Nutzung sowie Alkohol - oder Drogenbeeinflussung spielen bei den Unfallursachen ebenfalls eine entscheidende Rolle. "Am 23.10.2020 enden in Niedersachsen die Herbstferien und viele Kinder und Jugendliche nutzen Räder für den Schulweg. Hier werden die Polizeibeamtinnen und -beamte viel Aufklärungsarbeit leisten," kündigt Sprecher Axel Bergmann an. "Die Räder sollten dann idealerweise in einem technisch einwandfreien Zustand sein!" Eine Gesamtstatistik veröffentlicht die Polizeiinspektion zum Ende der Woche.

