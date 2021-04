Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Vereinsheim im Visier von Einbrechern

Borken (ots)

Gescheitert sind Unbekannte am vergangenen Wochenende in Borken bei dem Versuch, in ein Vereinsgebäude einzudringen. Die Täter hatten ersten Erkenntnissen zufolge mit einem Gullydeckel eine Terrassentür einschlagen wollen. Diese hielt jedoch stand. Abgespielt hat sich das Geschehen an der Straße Feldmark. Wie berichtet, war es dort am Sonntag gegen 05.20 Uhr zu einem Einbruch in ein benachbartes Vereinsheim gekommen. Die Polizei bittet in beiden Fällen um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell