Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Tankstelle

Bocholt (ots)

Auf Zigaretten abgesehen hatten es Einbrecher in der Nacht zum Dienstag in Bocholt. Um an ihre Beute zu gelangen, drangen die Täter gewaltsam in den Verkaufsraum einer Tankstelle an der Straße "An der Königsmühle" ein. Dazu machten sie sich an der Rückwand des Gebäudes zu schaffen. Wie viele Tabakwaren die Unbekannten entwendet haben, steht noch nicht fest. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

