Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht: Zeugen gesucht!

Heckenbach, K56 (ots)

Am 31.03.2021 um 15:46 Uhr befuhr ein bislang unbekanntes Gespann, bestehend aus einem PKW (Geländewagen/SUV) und einem Anhänger, die K 56 aus Richtung Niederheckenbach kommend in Richtung Cassel. Im Kurvenbereich kam es zur Kollision zwischen dem Anhänger und dem entgegenkommenden schwarzen Suzuki Swift. Am PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von 5.000EUR.

Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall oder zu dem Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Adenau unter 02691-9250 oder unter piadenau.wache@polizei.rlp.de zu melden.

