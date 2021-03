Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Abschlussmeldung Brand auf Firmengelände

Bad Breisig (ots)

Am Mittwoch, den 31.03.2021 wurde die Polizei Remagen um 02:38 Uhr über einen Brandausbruch auf einem Gelände einer KfZ Firma in der Gartenstraße in Bad Breisig in Kenntnis gesetzt. Auf dem Gelände waren mehrere Fahrzeuge in Brand geraten; nur durch das schnelle EIngreifen der Feuerwehr konnte der Übergriff des Brandes auf die Firmenhalle verhindert werden.

Insgesamt wurden 4 Fahrzeuge durch den Brand im Mitleidenschaft gezogen, der Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die zum Zeitrpunkt des Brandausbruchs verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Remagen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell