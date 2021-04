Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Telefonmasten beschädigt

Heek (ots)

Rote Lackanhaftungen hat ein Unbekannter in Heek hinterlassen, als er einen Telefonmast komplett durchtrennte und einen weiteren beschädigte. Die Spurenlage lässt vermuten, dass der Unfallverursacher mit einem größeren Fahrzeug unterwegs war, möglicherweise einem landwirtschaftlichen Gerät mit roter Lackierung. Zu dem Geschehen in der Bauerschaft Averbeck kam es zwischen Samstag, 06.00 Uhr, und Montag, 12.00 Uhr. Ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein, entfernte sich der Verursacher. Der Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell