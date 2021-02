Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn - Polizei führt Standkontrolle durch

Bad Segeberg (ots)

Am Mittwoch (17.02.2021) führten Mitarbeiter des Polizeireviers Elmshorn in den frühen Abendstunden in der Berliner Straße eine stationäre Verkehrskontrolle durch. Zwischen 18:50 Uhr und 20:40 Uhr kontrollierten sechs Beamte den Verkehr.

Bei einer Kontrolle um 18:55 Uhr stellten die Beamten bei einem 43jährigen Fahrzeugführer Anzeichen auf Alkoholkonsum fest. Ein durch den Elmshorner durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über 0,5 Promille, so dass ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet wurde.

Um 19:15 Uhr wurde dann ein 39-jähriger Elmshorner kontrolliert, der unter dem Einfluss berauschender Mittel/ Betäubungsmitteln stand. Eine kleine Menge an Betäubungsmitteln führte er zusätzlich mit sich. Während der Kontrolle räumte der Elmshorner den Konsum von berauschenden Mitteln ein. Aus diesem Grund wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und durchgeführt.

Ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmittel und eine Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Fahrens unter den Einfluss berauschender Mittel wurde in diesem Fall eingeleitet.

Beiden Elmshornern wurde die Weiterfahrt untersagt.

Es wurden zusätzlich noch zwei weitere Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell