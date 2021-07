Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Zaun beschädigt und abgehauen

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Eine Unfallflucht ist der Polizei aus Weilerbach gemeldet worden. Am Montag stellten Mitarbeiter eines Supermarktes in der Isigny-Allee fest, dass durch Unbekannte ein Zaunelement in der Einfahrt beschädigt wurde. Bei der Sichtung der Videoaufnahmen kam heraus, dass in der Nacht zu Sonntag gegen 1 Uhr ein Fahrzeug rückwärts gegen den Zaun stieß. Dabei wurde ein Gitterelement herausgerissen und mehrere Stäbe verbogen. Trotz des angerichteten Schadens machte sich der verantwortliche Fahrer aus dem Staub.

An der Unfallstelle wurden zwar keine Fahrzeugteile des Verursacherfahrzeugs gefunden, der Wagen dürfte aber an der Heckstoßstange entsprechend beschädigt sein. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2250. |cri

