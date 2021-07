Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Aggressiver 41-Jähriger bedroht und beleidigt

Kreis Kaiserslautern (ots)

Wegen diverser Straftaten ermittelt die Polizei gegen einen Mann aus dem Kreis Kaiserslautern. Es geht unter anderem um Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung. Dem 41-Jährigen wird unter anderem vorgeworfen, am Montag seine Vermieterin körperlich angegangen zu haben. Im Anschluss verfolgte er zwei Zeugen der Auseinandersetzung mit dem Fahrrad. Dabei beleidigte und bedrohte er sie und versuchte nach ihnen zu schlagen und zu treten. Auf der Heimfahrt wurde der 41-Jährige von einer Streife angehalten. Aufgrund deutlichen Alkoholgeruchs wurde ihm ein Atemalkoholtest angeboten. Dieser zeigte einen Wert von 1,65 Promille an. Ebenfalls gab er an regelmäßig Drogen zu konsumieren. Der Mann musste mit zu Dienststelle und sich eine Blutprobe entnehmen lassen. Im Anschluss wurde der Mann aufgrund von Fremd- und Eigengefährdung in eine Fachklinik gebracht. Die weiteren Ermittlungen laufen. |elz

