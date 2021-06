Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Pirmasens (ots)

Am Mittwoch den 02.06.2021 gegen 14:30 Uhr ereignete sich in der Hanauer Straße ein Verkehrsunfall, bei der eine Person leicht verletzt wurde. Ein Smart-Fahrer erfasste hier einen am Straßenrand wartenden Fahrradfahrer an dessen Vorderrad, sodass der Fahrradfahrer vom Fahrrad fiel und sich leicht am Kopf verletzte. Der Fahrradfahrer musste anschließend in einem Krankenhaus ärztlich versorgt werden. Durch den Zusammenstoß wurde außerdem das Fahrrad sowie die Windschutzscheibe des Smart beschädigt. Es entstand ein Gesamtschaden von schätzungsweise 1.100EUR. | pips

