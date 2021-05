Polizei Düren

POL-DN: Jugendliche Straftäter im Burgauer Wald

Düren (ots)

Die Polizei bittet bei ihren Ermittlungen nach Diebstahl und Sachbeschädigung um Hinweise auf die Täter.

Am Sonntagnachmittag gegen 16:00 Uhr hielt sich eine Gruppe von Jugendlichen im Bereich eines mobilen Verkaufsstands im Burgauer Wald in Höhe des Forsthaus Weyern auf. Doch im Gegensatz zu vielen anderen Spaziergängern hatten sie offenbar anderes als Erholung in der Natur im Sinn: zunächst zerstachen sie einen Reifen an einem Pkw, der neben dem Verkaufsstand parkte und zu der darin anwesenden Inhaberin gehörte. Diese Sachbeschädigung sollte mutmaßlich als Ablenkungsmanöver dienen für die darauf folgende Tat: die sechs jungen Männer traten an die Theke des Verkaufsstands heran und entwendeten einen der dort angebotenen Fruchtspieße. Anschließend zogen sie lachend davon, kehrten jedoch wenige Minuten später zurück. Während zwei der sechs Jugendlichen vorgaben, sich für die Tat entschuldigen zu wollen, stahlen andere einen Getränke-Sixpack von der Theke.

Hiernach entfernte sich die Gruppe in den Wald hinein in Richtung Gut Weyern. Die sofort zur Fahndung hinzugerufenen Polizeibeamten konnten die Täter nicht mehr antreffen, die als männliche Jugendliche im Alter von 15 oder 16 Jahren beschrieben werden. Sie waren alle maximal 1,70 m groß und sprachen akzentfreies Deutsch. Einer von ihnen wies eine auffällig blasse Gesichtsfarbe auf, ein anderer könnte dunkelhäutig gewesen sein. Ihre Kleidung wurde als unter Jugendlichen übliche Alltagskleidung beschrieben, wobei zwei der Täter jeweils einen Fischerhut trugen, einmal in der Farbe Blau, einmal in braun. Die Täter führten zwei Tretroller mit und trugen zum Teil Umhängetaschen.

Der entstandene Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Hinweise auf die Identität der Täter oder Beobachtungen zum Tathergang melden aufmerksame Zeugen bitte der Polizei unter der Telefonnummer 02421 949-6425.

