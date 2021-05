Polizei Düren

POL-DN: Zerkratzte Autos

Linnich (ots)

Am Freitag, 14.05.2021, kam es in den frühen Abendstunden im Bereich der Ortslage Linnich-Gereonsweiler zu Sachbeschädigungen an abgestellten Pkw. Drei junge Mädchen, zwei Neunjährige und eine Zehnjährige, spielten gemeinsam auf der Straße und gingen durch den Ort. Bei ihrem "Spielen" zerkratzten die Mädchen offensichtlich mit Steinen den Lack an einer Vielzahl von parkenden Autos. Eine der Verursacherinnen berichtete dies unmittelbar nach der Rückkehr zu Hause ihrer Mutter, die daraufhin die Polizei und die ersten bekannten Geschädigten benachrichtigte. Im Laufe der Anzeigenaufnahme stellten weitere Geschädigte auch einen Schaden an ihren Fahrzeugen fest. Bislang sind der Polizei nun dreiunddreißig (33) beschädigte Fahrzeuge bekannt. Der entstandene Schaden wird derzeit auf 60000 Euro geschätzt. Betroffene Fahrzeughalter können sich an die Polizeiwache Jülich wenden (Telefon 02461-6270).

