Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zwei Trunkenheitsfahrten

Zweibrücken (ots)

Zeit: 01.06.2021, 14:00 Uhr Ort: Zweibrücken, Schlachthofstraße Zeit: 01.06.2021, 16:00 Uhr Ort: Zweibrücken, Europaallee SV: Innerhalb von zwei Stunden wurden zwei Pkw-Fahrer dabei betroffen, wie sie unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln bzw. Alkohol am öffentlichen Straßenverkehr teilnahmen. Sowohl dem 22-jährigen Betäubungsmittelkonsumenten, der in der Schlachthofstraße kontrolliert worden war und einen Drogenvortest abgelehnt hatte, als auch dem 48-jährigen alkoholisierten Autofahrer (Atemalkoholtest: 0,83 Promille) wurde eine Blutprobe entnommen. Beiden droht eine Geldbuße in Höhe von 500 EUR und jeweils ein einmonatiges Fahrverbot. |pizw

