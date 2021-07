Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Beim Rangieren BMW gerammt

Kaiserslautern (ots)

Eine ärgerliche Überraschung hat ein Mann aus dem Stadtgebiet am Montag in der Trippstadter Straße erlebt. Wie der 55-Jährige am Nachmittag der Polizei meldete, wurde sein Auto von einem anderen Fahrzeug gerammt und beschädigt. Der Verursacher flüchtete jedoch, ohne den Unfall zu melden.

Der Mann hatte seinen blauen BMW am Morgen gegen 7.45 Uhr in Höhe einer Arztpraxis am Fahrbahnrand in Richtung Pirmasenser Straße abgestellt. Als er gegen 15 Uhr zu seinem Wagen zurückkam, entdeckte er einen frischen Unfallschaden an der linken Heckschürze.

Vermutlich ist ein anderer Autofahrer beim Rangieren gegen den BMW gestoßen. Den Spuren nach zu urteilen, dürfte es sich beim Verursacherfahrzeug um einen weißen Wagen gehandelt haben. Näheres ist derzeit nicht bekannt.

Die Polizei sucht Zeugen, die im fraglichen Zeitraum eventuell ein Park- oder Wendemanöver beobachtet haben und Hinweise auf das Fahrzeug geben können. Sie werden gebeten, unter der Nummer 0631 / 369 - 2250 mit der Polizeiinspektion 2 Kontakt aufzunehmen. |cri

