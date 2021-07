Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Einbrecher scheitern

Stabil genug zeigten sich Fenster und Tür am Dienstag und Mittwoch in Ulm.

Bereits am Dienstag hatte ein Unbekannter versucht, in eine Arztpraxis in Wiblingen einzubrechen. Zwischen 19 und 22.45 Uhr versuchte er eine Tür zu öffnen. Die war jedoch zu stabil, sodass der Täter ohne Beute wieder von dannen zog.

Stabil genug zeigte sich auch eine Scheibe an einem Ulmer Geschäft am Mittwoch: Ein Zeuge beobachtete, wie ein Unbekannter kurz nach Mitternacht versuchte, in ein Geschäft in der Herrenkellergasse einzubrechen. Er kam nicht an die Beute, weil eine Scheibe zu stabil war.

Viele Einbrüche können durch stabile Türen und Fenster und die richtige Sicherungstechnik verhindert werden. Immer mehr Täter scheitern an den technischen und mechanischen Sicherungseinrichtungen. Schon durch einfache Maßnahmen kann jeder etwas tun. Für die Einbrecher ist es wichtig, dass alles möglichst schnell geht. Leisten Fenster und Türen erheblichen Widerstand, geben die Ganoven ihr Vorhaben schnell auf.

