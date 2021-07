Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Hochdorf - Kind bei Unfall schwer verletzt

Nicht rechtzeitig bremsen konnte eine Autofahrerin am Mittwoch in Hochdorf.

Ulm (ots)

Gegen 12.30 Uhr fuhr eine 36-Jährige in Richtung Schweinhausen als plötzlich ein Kind die Straße überquerte. Die Autofahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr den Jungen an. Der trug dabei schwere Verletzungen davon. Ein Krankenwagen transportierte den 5-Jährigen in eine Klinik. Der Sachschaden an dem Pkw blieb gering.

+++++1304958

