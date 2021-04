Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Schloss beschädigt und Feuerlöscher geklaut/ Grillparty am Lenneufer

Plettenberg (ots)

Vor laufender Überwachungskamera hat ein Mann mit Hund am Dienstagmorgen am Schloss eines Vereinsheimes an der Albert-Schweitzer-Straße herumgewerkelt. Nachher ließ sich das Schloss nicht mehr öffnen. Offenbar wurde es mit Kleber gefüllt. Deshalb erstattete ein Vereins-Vertreter am Vormittag Anzeige wegen Sachbeschädigung bei der Polizei. Am Nachmittag erkannte er den unbekannten Mann mit Hund vom Überwachungsvideo "Am Hallenbad" und informierte die Polizei. Die nahm die Personalien des 66-Jährigen auf. Der erklärte, er habe lediglich einen Gegenstand im Schloss stecken gesehen, ihn rausgezogen und weggeworfen. Eine Manipulation des Türschlosses bestreitet er. Der Verein überwacht sein Gelände bereits länger mit einer Kamera und weist im gesamten Bereich auf die Überwachung hin.

Der Vereins-Vertreter sichtete am Tag nach der Anzeige ältere Aufnahmen. Er ist sich sicher, denselben Mann auch auf einer Aufnahme vom 29. Oktober vergangenen Jahres entdeckt zu haben. Die Bilder zeigen, wie der Fremde einen Feuerlöscher von dem privaten Gelände klaut. Deshalb erstattete der Verein am Mittwoch gleich die nächste Anzeige gegen den 66-Jährigen.

Die Polizei beendete am Mittwoch eine Grillparty am Lenneufer. Anrufer hatten der Polizei gegen 16.40 Uhr Jugendliche am Grillfeuer gemeldet. Als die Polizeibeamten am Bahnübergang Bannewerthstraße eintraf, nahmen die etwa acht Jugendlichen Reißaus. Zurück blieb Müll und ein Holzkohle-Feuer zwischen den trockenen Gräsern mit einer Alugrillschale voll Fleisch. Die Polizeibeamten machten sich auf die Suche nach den Jugendlichen und entdeckten schließlich vier der 16- bis 17-Jährigen. Sie bekamen Anzeigen wegen des fahrlässigen Herbeiführens einer Brandgefahr.

