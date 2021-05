Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau

FW-KLE: Die Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau trauert um Karl Beeker

Bedburg-Hau (ots)

Die Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau trauert um ihren Alterskameraden Oberfeuerwehrmann Karl Beeker, der am 05.05.2021 im Alter von 83 Jahren verstarb. Karl Beeker war 65 Jahre Mitglied in der Freiwilligen Feuerwehr. Er trat 1956 freiwillig im Alter von 18 Jahren in die Einheit Louisendorf der Freiwilligen Feuerwehr Bedburg-Hau ein. 1970 erfolgte seine Beförderung zum Oberfeuerwehrmann.

Er hat sich während seiner langjährigen aktiven Dienstzeit stets zum Schutz und Wohle der Allgemeinheit eingesetzt. Für seine Verdienste um die Freiwillige Feuerwehr wurde ihm das silberne Feuerwehr-Ehrenzeichen des Landes Nordrhein-Westfalen verliehen. Im Jahr 1997 erfolgte seine Entlassung aus dem aktiven Feuerwehrdienst in die Alters- und Ehrenabteilung der Feuerwehr. 2016 wurde er für seine 60jährige Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr geehrt.

Die Feuerwehrkameradinnen und -kameraden werden ihrem Kameraden gedenken. Die Beisetzung fand aufgrund der aktuellen Lage im Familienkreis statt.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau, übermittelt durch news aktuell