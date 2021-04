Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Fahrräder sichergestellt - Eigentümer gesucht

Am Sonntagmorgen wurden an einem Feldweg bei Landau-Queichheim zwei Fahrräder aufgefunden. Diese wurden vermutlich zuvor an einer bislang unbekannten Örtlichkeit entwendet und schließlich an dem Feldweg zurückgelassen. Die Polizei bittet die Eigentümer der beiden Fahrräder sich telefonisch unter 06341/2870 oder per Mail an pilandau@polizei.rlp.de bei der Polizei zu melden.

