Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Kontrollen im Dienstgebiet

Germersheim (ots)

Gestern nahmen Germersheimer Polizisten vormittags eine der Hauptunfallursachen ins Visier. Dazu wurden zunächst in der Postgrabenstraße in Bellheim und im Anschluss "Am alten Hafen" in Germersheim Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Insgesamt sieben Autofahrer waren zu schnell unterwegs und mussten verwarnt werden. Danach wurde das Durchfahrtsverbot Am Hirschgraben zwischen Lingenfeld und Westheim überwacht. Dort wurden zwei Autofahrer kontrolliert, die verbotenerweise die Straße befuhren. Abschließend richteten die Beamten ihr Augenmerk auf das Thema Sicherheitsgurt. Im Stadtgebiet von Germersheim wurden insgesamt sechs Personen ohne angelegten Sicherheitsgurt kontrolliert. Zudem befand sich in einem Auto ein komplett ungesichertes Kind. Besonders unverständlich war dabei, dass auf dem Rücksitz zwei Kindersitze bereitlagen.

