Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Annweiler - Schwerverkehrskontrolle

Bild-Infos

Download

Annweiler (ots)

Die Polizeiwache Annweiler führte am 14.04.2021 in enger Zusammenarbeit mit Beamten der Zentralen Verkehrsdienste eine Kontrolle des Schwerverkehrs auf der Bundesstraße 10 durch. Auf dem Parkplatz in der Nähe zur Ortschaft Rinnthal wurden in Fahrtrichtung nach Landau sowohl die Fahrer auf ihre Fahrtüchtigkeit als auch deren Fahrzeuge auf technische Beschaffenheit und Zustand der Ladung kontrolliert. Insgesamt fünf Fahrer mussten mit Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen belegt werden. Bei zwei ausländischen Fahrzeugführern wurden Sicherheitsleistungen einbehalten. Es war zudem ein Verstoß gegen Gefahrgutvorschriften festzustellen. Weiteren vier Schwerverkehrsfahrzeugen musste bis zur Behebung festgestellter Mängel vorübergehend die Weiterfahrt untersagt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell