Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher klettert über Pergola auf Balkon

Menden (ots)

Am Donnerstag ungefähr zwischen 13 und 16 Uhr wurde an der Meierfrankenfeldstraße in ein Haus eingebrochen. Der oder die Täter kletterten über eine Pergola an der Hausfassade auf den Balkon in der ersten Etage und drangen in das Gebäude ein, wo sie Zimmer durchsuchten. Sie erbeuteten Schmuck. Der Einbruch wurde der Polizei erst am Montag gemeldet.

