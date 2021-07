Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht bei Fleischerei - Zeugen gesucht

Freudenburg (ots)

Am 02.07.2021 in der Zeit von 07:00 Uhr und 07:30 Uhr kam es auf dem Firmenparkplatz der Fleischerei Thielmann in Freudenburg/Johann-König-Straße 16, zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer hat beim Ein-oder Ausparken die dortige Begrenzungsmauer beschädigt. Daraufhin hat sich der/die Fahrer-in entfernt, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu Tat und/oder Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 06581/9155-0 an die Polizeiinspektion Saarburg zu wenden.

