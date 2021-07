Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Pkw auf Parkplatz beschädigt; Verursacher flüchtig

Saarburg (ots)

Am Dienstag, den 29.06.2021, ereignete sich im Zeitraum von 20:05 bis 21:20 Uhr auf dem Parkplatzgelände eines Saarburger Fitnessstudios am Saarufer, ein Verkehrsunfall. Hierbei wurde ein blauer Alpina BMW an der Beifahrerseite beschädigt. Das Verursacherfahrzeug entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern.

Wer Hinweise bezüglich des Unfallverursachers geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Saarburg zu melden.

