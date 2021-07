Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Trier, Porta-Nigra-Platz, Diebstahl von Mountainbike an der Porta Nigra

Trier (ots)

Am Donnerstag, 01.07.2021, gegen 03:40 Uhr, konnte durch eine Zeugin ein Fahrraddiebstahl beobachtet werden, bei dem ein mattgraues Mountainbike, unbekannter Marke entwendet wurde. Das abgeschlossene Fahrrad befand sich zum Zeitpunkt der Tat an den Fahrradständern der Simeonstraße, Ecke Christophstraße. Der bislang unbekannte Geschädigte wird gebeten, sich mit hiesiger Polizeiinspektion Trier (0651 9779-5210) in Verbindung zu setzen.

