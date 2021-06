Polizei Wuppertal

POL-W: W Seniorin nach Wohnungsbrand verstorben

Wuppertal (ots)

Am 27.06.2021 kam es in einem Wohnhaus an der Gronaustraße in Wuppertal-Barmen zu einem Wohnungsbrand (s. Pressemeldung vom 28.06.2021, "Seniorin schwer verletzt - Wohnungsbrand in Wuppertal-Barmen"). Dabei erlitt eine 86-Jährige schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Dort ist die Frau am 28.06.2021 ihren schweren Verletzungen erlegen.(sw)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell