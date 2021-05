Polizei Hagen

POL-HA: Geldbörse aus Auto in nur wenigen Minuten gestohlen

Hagen (ots)

Am Dienstag (25.05.2020) kaufte eine 78-Jährige in einem Supermarkt an der Freiligrathstraße ein. Gegen 10:00 Uhr lud sie ihre Einkäufe in ihren PKW und verstaute diese im Fußraum des Beifahrersitzes. Neben die Einkäufe legte sie ihre blaue Handtasche mit hellblauen Streifen. Eigentlich wollte die Hagenerin nur den Einkaufswagen zurückbringen. Deswegen verschloss sie das Auto nicht. Im Anschluss fuhr sie nach Hause. Erst hier stellte sie fest, dass die Handtasche offenbar in den wenigen Minuten ihrer Abwesenheit von Dieben aus dem Auto gestohlen wurde. In ihr befand sich auch die Geldbörse der 78-Jährigen. Den Täterinnen oder Tätern gelang es im Anschluss, Geld vom Bankkonto ihres Opfers abzuheben. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen. Hat jemand gesehen, wie sich die Gaunerinnen oder Gauner an dem Wagen der Hagenerin zu schaffen machten? Ist jemandem eine Person mit der auffälligen Tasche in einem Geldinstitut begegnet? Hinweise nimmt die Polizei unter 02331 986 2066 entgegen. (hir)

