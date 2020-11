Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bietigheim - Nach Unfall davon gefahren

BietigheimBietigheim (ots)

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Sonntagnachmittag in der Schulstraße. Eine 65-Jährige hatte gegen 17:50 Uhr ihren BMW auf einem dortigen Parkplatz abgestellt. Als sie zehn Minuten später zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, musste sie feststellen, dass jemand gegen das geparkte Auto gefahren war. Zeugen konnten beobachten, wie eine bislang noch unbekannte Peugeot-Fahrerin beim Rangieren mit dem BMW kollidierte. Die Verursacherin soll darauf den entstandenen Schaden betrachtet und den Unfallort unverrichteter Dinge verlassen haben. Der Sachschaden an dem BMW wird auf rund 2.000 Euro beziffert. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt ermitteln nun wegen einer Verkehrsunfallflucht.

